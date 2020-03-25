Выплаты ветеранам ВОВ и труженикам тыла осуществят до майских праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Выплаты ветеранам и труженикам тыла к 75-летию Победы должны быть осуществлены до майских праздников. Об этом в своем обращении к гражданам России заявил Владимир Путин.
Ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей. По 50 тысяч рублей получат бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто. На единовременные выплаты правительство России планирует выделить более 71 миллиарда рублей.
Кроме того, президент отметил, что все социальные пособия и льготы в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без представления дополнительных справок и хождений по инстанциям.
Из-за распространения коронавируса президент РФ объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Путин отметил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавирусной инфекции по стране.
Глава государства подчеркнул, что данные меры не касаются структур жизнеобеспечения, в том числе медицинских учреждений, аптек, магазинов, учреждений, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, и транспорта.
В мире, по данным ВОЗ, коронавирусом заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 658 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек.
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