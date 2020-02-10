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Общество

09:41

Кабмин выделит более 71 млрд рублей на выплаты ветеранам к юбилею Победы

общество власть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство России планирует выделить на единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы более 71 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании с вице-премьерами, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо приступить к оформлению соответствующих подзаконных актов.

"В общей сложности мы направим из федерального бюджета на эти цели более 71 миллиарда рублей, ветераны получат эти средства в апреле – мае. Наша задача – подготовить все необходимые акты, чтобы эти выплаты поступили вовремя", – заявил глава кабмина.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ветеранам не нужно будет подавать заявление на выплату. Деньги в честь юбилея Победы будут перечислены автоматически.

"Не нужно будет подавать никаких дополнительных заявлений, исходя из выплатных дел все это будет осуществлено автоматически, без их участия ", – заявила специалист.

Указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Деньги перечислят гражданам РФ, проживающим на территории России, Латвийской, Литовской и Эстонской Республик.

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