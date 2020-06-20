Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев



Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним. Документ опубликован на сайте кабмина.

В пояснительной записке говорится, что граждане от 65 лет, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные.

Действовать больничные будут с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в конкретном регионе. При оформлении гражданам не нужно предоставлять дополнительные сведения или документы – больничные будут выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования.

Новые электронные больничные, как и предыдущие, оплачиваются за счет средств Фонда напрямую работнику.

Ранее больничные для работающих пенсионеров продлили до 11 июня. При стаже более 8 лет они оплачиваются в 100-процентном размере.

С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, станут индексировать выплаты. До этого по законодательству данная категория получала около трех–четырех тысяч рублей, из-за чего их включали в число работающих пенсионеров. В связи с этим индексация пенсий не производилась.