Минтруд объяснил выдачу больничных работающим россиянам старше 65 лет

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Министерство труда и социальной защиты населения оформило около 1,4 миллиона больничных россиянам старше 65 лет и старше. Об этом сообщает РИА Новости.
"Находящимся на самоизоляции пожилым гражданам оформлено порядка 1,4 миллиона больничных. В том числе за период с 6 по 19 апреля листок нетрудоспособности предоставлен 708 тысячам, а с 20 по 30 апреля – 687 тысячам работающих россиян в возрасте 65 лет и старше", – заявили в ведомстве.
Больничный для работающих россиян старше 65 лет можно оформить в том случае, если они соблюдают самоизоляцию, не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске. Необходимые сведения передадут работодатели.
Листы нетрудоспособности в подобных случаях оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня формирования документа.
При расчете больничного применяются стандартные правила. При стаже более 8 лет сумма выплаты составляет 100 процентов оклада, но не более максимально возможного размера пособия.
Ранее в апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил особый порядок выдачи больничных для работающих пенсионеров. Согласно распоряжению, оформлять документы дистанционно можно вплоть до 30 апреля включительно.
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