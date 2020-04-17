Мишустин продлил особый порядок выдачи больничных для работающих пенсионеров

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении особого порядка выдачи больничных листов для работающих пенсионеров из-за карантина. Об этом сообщается на сайте правительства РФ по итогам президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
"Он будет действовать до 30 апреля включительно. В это время больничные листы могут оформляться дистанционно", – уточнил Мишустин.
По словам премьера, выплаты по больничным листам получит порядка 2 миллионов человек. Как добавил глава правительства, данные меры нужны для оказания помощи работающим гражданам старшего возраста.
Для этого из средств Фонда социального страхования будет выделено более 21 миллиарда рублей.
2 апреля президент РФ Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до конца апреля. Он добавил, что в это время предусмотрена выплата заработной платы. При этом Путин отметил, что режим сократят в случае, если эпидемиологическая обстановка будет улучшаться.
Особые меры приняты Владимиром Путиным в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции.
Как заявил глава государства, до этого нерабочая неделя позволила выиграть время для действий против эпидемии. В частности, благодаря данным действиям стране удается уберечь от серьезной угрозы представителей старшего поколения.
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