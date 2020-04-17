Путин заявил, что пик по коронавирусу еще не пройден

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Пик по коронавирусу в России еще не пройден, заявил Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в регионах РФ.
Он подчеркнул, что риски, связанные с распространением COVID-19, по-прежнему высоки. В связи с этим все больницы должны быть укомплектованы в полном объеме как оборудованием, так и кадрами, заявил президент.
По его словам, контроль должен быть постоянным. Кроме того, работа по созданию коечного фонда в России должна быть завершена к 28 апреля.
"Даже если все резервы не потребуются в полном объеме, они должны быть для ответа на любой вызов, береженого бог бережет", – заключил российский лидер.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что благодаря предпринятым мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией Россия может избежать такого пика заболеваемости, который был зафиксирован в других странах.
По словам Поповой, ежедневный прирост заболевших коронавирусом в стране идет достаточно ровно, подъем количества инфицированных происходит очень плавно.
Согласно последним данным, в России за сутки было зарегистрировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 32 008 заболевших. Известно, что 2590 пациентов смогли побороть болезнь, 273 человека скончались.
11 марта Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Во всем мире зафиксировано уже больше 1,9 миллиона случаев заражения, более 130 тысяч человек скончалось.
Число инфицированных коронавирусом в России достигло 32 008
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