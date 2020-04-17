Россия может избежать взрывного пика COVID-19 – Попова

15:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Благодаря предпринятым мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией Россия может избежать такого пика заболеваемости, который был зафиксирован в других странах. С таким заявлением в эфире телеканала "Россия 24" выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы очень надеемся, что не получим того пика, какой мы видим в разных странах, ровно для этого мы и работаем", – отметила она.
По словам Поповой, ежедневный прирост заболевших коронавирусом в стране идет достаточно ровно, подъем количества инфицированных происходит очень плавно.
"Сегодня и правительство, и население, ответственно относящееся к этой проблеме, и власти в субъектах и муниципалитетах предпринимают все усилия, чтобы нам не пришлось сорваться в тот самый пик", – добавила глава Роспотребнадзора.
Ранее стало известно, что Россия заняла второе место по числу проводимых тестов на COVID-19. Анна Попова объяснила, что фиксирование в стране большего количества случаев заражения коронавирусом обусловлено именно увеличением числа исследований.
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве придется на ближайшие 2-3 недели. Она подчеркнула важность работы врачей, но отметила, что полноценно бороться с инфекцией можно только в сочетании с ответственным поведением граждан и грамотными управленческими решениями.
Согласно последним данным, в России за сутки было зарегистрировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 32 008 заболевших. Известно, что 2590 пациентов смогли побороть болезнь, 273 человека скончались.
Число инфицированных коронавирусом в России достигло 32 008
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