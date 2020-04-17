Пик заболеваемости COVID-19 в Москве придется на ближайшие 2-3 недели – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве может произойти в ближайшие две – три недели. Об этом в обращении к медицинским работникам заявила заммэра Москвы Анастасии Раковой.

"Ближайшее время будет самым трудным для нас. Пик заболеваемости, вероятнее всего, придется на следующие две-три недели", – заявила вице-мэр по вопросам социального развития столицы.

В своем обращении Анастасия Ракова поблагодарила врачей и рассказала о принимаемых в столице мерах. В частности, заммэра напомнила, что в Москве продолжается переоборудование отдельных стационаров для приема граждан с пневмонией и подтвержденным коронавирусом.

"Сегодня все службы столичного здравоохранения должны работать универсальному алгоритму, в едином ритме и на одном дыхании", – отметила Ракова.

Также заместитель мэра подчеркнула важность врачей, но отметила, что полноценно бороться с инфекцией можно только в сочетании с ответственным поведением граждан и грамотными управленческими решениями.

17 апреля Анастасия Ракова объявила, что в Москве выздоровели еще 123 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Она отметила положительную динамику и уточнила, что всего в столице болезнь побороли 1517 человек.

