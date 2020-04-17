Вице-мэр Анастасия Ракова поблагодарила столичных медиков за работу

Видео: департамент здравоохранения

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выступила с обращением к медицинским работникам города. Она поблагодарила их за работу и заявила, что пик заболеваемости по коронавирусу приближается.

"Я благодарю вас за самоотверженность, сплоченность и надеюсь, что наш профессионализм и самоотдача позволит пройти эти испытания. Уверена, что, видя ваш ежедневный подвиг, москвичи более ответственно и бережно будут относиться к своему здоровью и безопасности окружающих и вскоре Москва вернется к привычному ритму жизни", – заявила Ракова.

По словам представителя мэрии, сейчас основная задача по борьбе с коронавирусом ложится именно на плечи работников медицинской сферы. При этом специалист подчеркнула, что решение проблемы зависит как от самих граждан, так и от управленческих решений города.

Вице-мэр отметила, что пик по заболеваемости коронавирусом уже приближается.

"Ближайшие недели будут трудными для Москвы, поскольку, вероятнее всего, пик заболеваемости придется на следующие 2–3 недели", – заявила Ракова.

Кроме того, вице-мэр напомнила, что в Москве продолжается перепрофилирование коек для приема заболевших коронавирусом. Городская система здравоохранения уже достаточно подготовлена к новым вызовам, в том числе благодаря предварительной работе за последние два месяца.

При этом жителям столицы по-прежнему нужна помощь и по другим профилям.

"Сегодня все службы столичного здравоохранения должны работать по универсальному алгоритму, в едином ритме и на одном дыхании", – отметила заммэра.

Отдельно Ракова заявила о том, что как региональные, так и федеральные структуры работают над комплексным решением проблемы. Это касается и строительной сферы, и сферы ЖКХ, и, конечно, здравоохранения.

"Мы обязательно справимся с тем вызовом, который стоит перед нами. Мы вместе сделаем все, чтобы победить коронавирус", – подытожила вице-мэр.

Накануне, 16 апреля, заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила, что подтвержденное ОРВИ в Москве будет расцениваться как подозрение на коронавирус. За состоянием заболевших будут регулярно следить медики, им также необходимо будет соблюдать самоизоляцию.

По данным на утро 17 апреля, в России коронавирусом заболели 27 938 человек, вылечились 2 304, скончались 232.

