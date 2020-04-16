Кабмин поручил использовать китайский препарат гидроксихлорохин для лечения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство России поручило использовать и распределять незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин для лечения коронавируса. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном в четверг на официальном портале нормативно-правовых актов.

"В целях лечения новой коронавирусной инфекции федеральному государственному бюджетному учреждению Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии Министерства здравоохранения РФ осуществить в 2020 году применение, хранение, распределение (по согласованию с Минздравом РФ) и передачу на безвозмездной основе медицинским организациям... незарегистрированного препарата с международным непатентованным наименованием гидроксихлорохин", – следует из текста документа.

16 апреля стало известно, что коронавирус выявили во всех регионах России.

Всего в России сейчас обнаружено 27 938 случаев заражения коронавирусом. 3448 заболевших были зарегистрированы за последние сутки.

Недавно эксперты оценили теорию о появлении коронавируса в китайской лаборатории.