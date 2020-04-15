Эксперты рассказали, как коронавирус убивает человеческий организм

Каждый день по всей планете регистрируют новые случаи заражения COVID-19. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), болезнь уже выявили у почти двух миллионов человек, из которых более 123 тысяч стали жертвами коронавируса. Разные страны принимают беспрецедентные меры по сдерживанию инфекции, в числе которых всеобщая самоизоляция населения. Тем не менее до сих пор не все люди осознали опасность, с которой столкнулись. Разбираемся, почему в зоне риска находится каждый из нас, а также как коронавирус убивает человеческий организм.



Как коронавирус попадает в организм и убивает его

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Университетской клиники МГУ имени Ломоносова Симон Мацкеплишвили напомнил, что коронавирус SARS-CoV-2 попадает в человеческий организм через слизистые оболочки. Также существует риск заражения воздушно-капельным путем, что происходит, когда заболевший человек чихает или кашляет. В результате этого из его дыхательных путей выбрасывается аэрозольное облако с мельчайшими частицами жидкости, содержащими вирус.

"Вне зависимости от способа заражения вирус попадает в дыхательные пути и проникает в клетки, к которым смог "подобрать ключ". Сам по себе коронавирус похож на колючий шар с шипами. Этими шипами он связывается с определенным белком нашего организма, который называется ангиотензинпревращающим ферментом 2 (АПФ2), и, соответственно, может инфицировать только те клетки, на поверхности которых этот белок есть, в частности клетки легочного эпителия, которыми выстланы альвеолы легких", – пояснил специалист в беседе с Москвой 24.



Ангиотензинпревращающий фермент (АПФ) – это фермент, присутствующий в основном количестве в легких человека и в сыворотке крови, а также в меньшей степени в эпителиальной ткани почек. Является частью системы, контролирующей кровяное давление путем регулирования объема жидкости в организме и тонуса сосудистой стенки.



После того как вирус попадает в клетки альвеол, он начинает быстро размножаться, отметил Мацкеплишвили.





Симон Мацкеплишвили член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Университетской клиники МГУ имени Ломоносова В результате образуются десятки тысяч новых вирусных частиц, которые выходят из клетки, разрушая ее.

Кроме того, по словам специалиста, коронавирус обладает специфическим влиянием на лимфоциты: уменьшает их количество, а также снижает сопротивляемость организма к инфекциям. Все это приводит к тому, что ткань легких, поврежденная SARS-CoV-2, становится мишенью и для бактерий, которые более-менее мирно обитают в дыхательных путях, активизируясь при малейшей возможности.

"В итоге развивается тяжелая вирусно-бактериальная пневмония. Важно сказать, что она развивается не у всех пациентов. Предрасполагающими факторами являются сопутствующие заболевания легких, пожилой возраст, сахарный диабет, сердечные недуги", – отмечает Мацкеплишвили.

В этот момент на выручку организму приходит иммунная система, которая начинает бороться не только с вирусом, но и с бактериями, накапливающимися в легких.





Симон Мацкеплишвили член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Университетской клиники МГУ имени Ломоносова В результате развивается гиперактивация иммунной системы, ее клетки начинают в очень больших количествах вырабатывать особые вещества, которые называются цитокинами, и выбрасывать их в кровь, чтобы, с одной стороны, бороться с инфекцией, а с другой – привлекать другие клетки иммунной системы. Это состояние называется цитокиновым штормом.

По словам Мацкеплишвили, этот процесс приводит к массивному повреждению легочной ткани, в том числе не пораженной вирусом или бактериями. Помимо этого, цитокины приводят к расширению сосудов и накоплению жидкости в легких, развивается интерстициальный или некардиогенный отек легких.



Интерстициальный отек легких – заболевание, при котором увеличивается объем жидкости в межклеточном пространстве.



Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

"Все это приводит к нарушению главной функции легких – насыщения крови кислородом, в результате чего состояние больного резко ухудшается, развивается острый респираторный дистресс-синдром", – подчеркнул врач.



Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) – это тяжелая, угрожающая жизни форма острой дыхательной недостаточности, развитие которой осложняет течение и во многом предопределяет исход внегоспитальных вирусных пневмоний.





Симон Мацкеплишвили член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Университетской клиники МГУ имени Ломоносова Дистресс-синдром приводит к выраженной общей гипоксии, которая отражается на состоянии головного мозга, сердечно-сосудистой системы: резко снижается артериальное давление, нарушается деятельность сердца, развивается шоковое состояние. Довольно быстро присоединяется полиорганная недостаточность, когда один за другим начинают отказывать различные органы. Без немедленных врачебных действий человек умирает.

В свою очередь, профессор РНИМУ имени Пирогова, врач-пульмонолог Александр Карабиненко пояснил Москве 24, что заболевания, вызванные вирусной инфекцией органов дыхания, действительно могут заканчиваться тяжелой пневмонией. Однако при коронавирусе такие осложнения наблюдаются чаще.

"Но, к счастью, больше чем в 90% случаев идет легкая форма течения болезни, не требующая госпитализации", – пояснил специалист.





Александр Карабиненко профессор РНИМУ имени Пирогова, врач-пульмонолог Дистресс-синдром – это осложнение в процессе болезни, от которого человек умирает. Таких пациентов не более 10%, и то врачи стараются, чтобы их было как можно меньше. Большую часть больных удается вывести из этого тяжелого состояния.

По словам Мацкеплишвили, основным методом лечения при остром респираторном дистресс-синдроме является искусственная вентиляция легких либо экстракорпоральная мембранная оксигенация, когда "кровь насыщается кислородом за пределами организма, забирается и возвращается через специальные трубочки". Кроме того, медики параллельно снижают активность патологического процесса в легких с помощью антител и гормонов.



Экстракорпоральная мембранная оксигенация – метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности. Во время процедуры к пациенту подсоединяют специальное газообменное устройство, которое как раз и предназначено для насыщения крови кислородом и удаления из нее углекислоты. Для соблюдения физиологических механизмов забор и вливание крови осуществляются максимально близко к сердцу.



"При пневмонии совместное действие иммунитета, прямой противоинфекционной терапии в виде антибиотиков и (при наличии) противовирусных препаратов, вспомогательного лечения приводит к тому, что человек выздоравливает", – объяснил врач.

Однако, по мнению Карабиненко, даже выздоровевший пациент после тяжелого течения болезни может получить серьезные осложнения. "Такие как тяжелый пневмосклероз, легочно-сердечная недостаточность, тромбоэмболия легочной артерии и так далее. Все это может быть, но только в тех ситуациях, когда люди имеют дополнительные условия для этих осложнений", – заключил пульмонолог.



Можно ли переболеть без последствий?

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Как заявляют специалисты, тяжелая форма заболевания возникает чаще у пациентов, которые имеют сопутствующие заболевания, например, сахарный диабет, болезни сердца, астму или онкологию. Мацкеплишвили добавил, что с учетом этого половина людей переболеет COVID-19, практически "ничего не почувствовав".





Симон Мацкеплишвили член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Университетской клиники МГУ имени Ломоносова Еще 30% пожалуется на легкое недомогание, небольшой кашель, незначительное повышение температуры, которые пройдут через 4–5 дней.

По его словам, у таких пациентов после попадания вируса в организм иммунная система начинает эффективно с ним бороться и в большинстве случаев побеждает.

"Если же иммунная система не справляется, особенно если человек заразился очень большим количеством вирусных частиц (как и происходит у врачей, работающих в условиях максимальной вирусной нагрузки), болезнь будет протекать тяжелее, вплоть до развития пневмонии. Поэтому крайне важно постараться не встретиться с коронавирусом вообще, тогда все вышеуказанные осложнения пройдут стороной. И все будет хорошо", – заключил собеседник Москвы 24.

По данным ВОЗ на 15 апреля, коронавирусом в мире заражено уже более 1,9 миллиона человек, порядка 123 тысяч скончалось от инфекции. Больше всего больных COVID-19 выявлено в США, Испании, Италии и Германии. В России зарегистрировано 24 тысячи 490 случаев инфицирования. Победить болезнь удалось 1 986 пациентам, в то время как 198 человек стали жертвами инфекции.