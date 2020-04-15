Эксперты рассказали, как коронавирус убивает человеческий организм

Каждый день по всей планете регистрируют новые случаи заражения COVID-19. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), болезнь уже выявили у почти двух миллионов человек, из которых более 123 тысяч стали жертвами коронавируса. Разные страны принимают беспрецедентные меры по сдерживанию инфекции, в числе которых всеобщая самоизоляция населения. Тем не менее до сих пор не все люди осознали опасность, с которой столкнулись. Разбираемся, почему в зоне риска находится каждый из нас, а также как коронавирус убивает человеческий организм.
Как коронавирус попадает в организм и убивает его
Член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Университетской клиники МГУ имени Ломоносова Симон Мацкеплишвили напомнил, что коронавирус SARS-CoV-2 попадает в человеческий организм через слизистые оболочки. Также существует риск заражения воздушно-капельным путем, что происходит, когда заболевший человек чихает или кашляет. В результате этого из его дыхательных путей выбрасывается аэрозольное облако с мельчайшими частицами жидкости, содержащими вирус.
"Вне зависимости от способа заражения вирус попадает в дыхательные пути и проникает в клетки, к которым смог "подобрать ключ". Сам по себе коронавирус похож на колючий шар с шипами. Этими шипами он связывается с определенным белком нашего организма, который называется ангиотензинпревращающим ферментом 2 (АПФ2), и, соответственно, может инфицировать только те клетки, на поверхности которых этот белок есть, в частности клетки легочного эпителия, которыми выстланы альвеолы легких", – пояснил специалист в беседе с Москвой 24.
После того как вирус попадает в клетки альвеол, он начинает быстро размножаться, отметил Мацкеплишвили.
Кроме того, по словам специалиста, коронавирус обладает специфическим влиянием на лимфоциты: уменьшает их количество, а также снижает сопротивляемость организма к инфекциям. Все это приводит к тому, что ткань легких, поврежденная SARS-CoV-2, становится мишенью и для бактерий, которые более-менее мирно обитают в дыхательных путях, активизируясь при малейшей возможности.
"В итоге развивается тяжелая вирусно-бактериальная пневмония. Важно сказать, что она развивается не у всех пациентов. Предрасполагающими факторами являются сопутствующие заболевания легких, пожилой возраст, сахарный диабет, сердечные недуги", – отмечает Мацкеплишвили.
В этот момент на выручку организму приходит иммунная система, которая начинает бороться не только с вирусом, но и с бактериями, накапливающимися в легких.
По словам Мацкеплишвили, этот процесс приводит к массивному повреждению легочной ткани, в том числе не пораженной вирусом или бактериями. Помимо этого, цитокины приводят к расширению сосудов и накоплению жидкости в легких, развивается интерстициальный или некардиогенный отек легких.
"Все это приводит к нарушению главной функции легких – насыщения крови кислородом, в результате чего состояние больного резко ухудшается, развивается острый респираторный дистресс-синдром", – подчеркнул врач.
В свою очередь, профессор РНИМУ имени Пирогова, врач-пульмонолог Александр Карабиненко пояснил Москве 24, что заболевания, вызванные вирусной инфекцией органов дыхания, действительно могут заканчиваться тяжелой пневмонией. Однако при коронавирусе такие осложнения наблюдаются чаще.
"Но, к счастью, больше чем в 90% случаев идет легкая форма течения болезни, не требующая госпитализации", – пояснил специалист.
По словам Мацкеплишвили, основным методом лечения при остром респираторном дистресс-синдроме является искусственная вентиляция легких либо экстракорпоральная мембранная оксигенация, когда "кровь насыщается кислородом за пределами организма, забирается и возвращается через специальные трубочки". Кроме того, медики параллельно снижают активность патологического процесса в легких с помощью антител и гормонов.
"При пневмонии совместное действие иммунитета, прямой противоинфекционной терапии в виде антибиотиков и (при наличии) противовирусных препаратов, вспомогательного лечения приводит к тому, что человек выздоравливает", – объяснил врач.
Однако, по мнению Карабиненко, даже выздоровевший пациент после тяжелого течения болезни может получить серьезные осложнения. "Такие как тяжелый пневмосклероз, легочно-сердечная недостаточность, тромбоэмболия легочной артерии и так далее. Все это может быть, но только в тех ситуациях, когда люди имеют дополнительные условия для этих осложнений", – заключил пульмонолог.
Можно ли переболеть без последствий?
Как заявляют специалисты, тяжелая форма заболевания возникает чаще у пациентов, которые имеют сопутствующие заболевания, например, сахарный диабет, болезни сердца, астму или онкологию. Мацкеплишвили добавил, что с учетом этого половина людей переболеет COVID-19, практически "ничего не почувствовав".
По его словам, у таких пациентов после попадания вируса в организм иммунная система начинает эффективно с ним бороться и в большинстве случаев побеждает.
"Если же иммунная система не справляется, особенно если человек заразился очень большим количеством вирусных частиц (как и происходит у врачей, работающих в условиях максимальной вирусной нагрузки), болезнь будет протекать тяжелее, вплоть до развития пневмонии. Поэтому крайне важно постараться не встретиться с коронавирусом вообще, тогда все вышеуказанные осложнения пройдут стороной. И все будет хорошо", – заключил собеседник Москвы 24.
По данным ВОЗ на 15 апреля, коронавирусом в мире заражено уже более 1,9 миллиона человек, порядка 123 тысяч скончалось от инфекции. Больше всего больных COVID-19 выявлено в США, Испании, Италии и Германии. В России зарегистрировано 24 тысячи 490 случаев инфицирования. Победить болезнь удалось 1 986 пациентам, в то время как 198 человек стали жертвами инфекции.