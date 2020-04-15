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Общество

15 апреля, 18:58

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Эксперты рассказали, как коронавирус убивает человеческий организм

Враг внутри нас: почему пациенты умирают из-за коронавируса
общество медицина

Каждый день по всей планете регистрируют новые случаи заражения COVID-19. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), болезнь уже выявили у почти двух миллионов человек, из которых более 123 тысяч стали жертвами коронавируса. Разные страны принимают беспрецедентные меры по сдерживанию инфекции, в числе которых всеобщая самоизоляция населения. Тем не менее до сих пор не все люди осознали опасность, с которой столкнулись. Разбираемся, почему в зоне риска находится каждый из нас, а также как коронавирус убивает человеческий организм.

Как коронавирус попадает в организм и убивает его

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Университетской клиники МГУ имени Ломоносова Симон Мацкеплишвили напомнил, что коронавирус SARS-CoV-2 попадает в человеческий организм через слизистые оболочки. Также существует риск заражения воздушно-капельным путем, что происходит, когда заболевший человек чихает или кашляет. В результате этого из его дыхательных путей выбрасывается аэрозольное облако с мельчайшими частицами жидкости, содержащими вирус.

"Вне зависимости от способа заражения вирус попадает в дыхательные пути и проникает в клетки, к которым смог "подобрать ключ". Сам по себе коронавирус похож на колючий шар с шипами. Этими шипами он связывается с определенным белком нашего организма, который называется ангиотензинпревращающим ферментом 2 (АПФ2), и, соответственно, может инфицировать только те клетки, на поверхности которых этот белок есть, в частности клетки легочного эпителия, которыми выстланы альвеолы легких", – пояснил специалист в беседе с Москвой 24.

Ангиотензинпревращающий фермент (АПФ) – это фермент, присутствующий в основном количестве в легких человека и в сыворотке крови, а также в меньшей степени в эпителиальной ткани почек. Является частью системы, контролирующей кровяное давление путем регулирования объема жидкости в организме и тонуса сосудистой стенки.

После того как вирус попадает в клетки альвеол, он начинает быстро размножаться, отметил Мацкеплишвили.

В результате образуются десятки тысяч новых вирусных частиц, которые выходят из клетки, разрушая ее.
Симон Мацкеплишвили
член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Университетской клиники МГУ имени Ломоносова

Кроме того, по словам специалиста, коронавирус обладает специфическим влиянием на лимфоциты: уменьшает их количество, а также снижает сопротивляемость организма к инфекциям. Все это приводит к тому, что ткань легких, поврежденная SARS-CoV-2, становится мишенью и для бактерий, которые более-менее мирно обитают в дыхательных путях, активизируясь при малейшей возможности.

"В итоге развивается тяжелая вирусно-бактериальная пневмония. Важно сказать, что она развивается не у всех пациентов. Предрасполагающими факторами являются сопутствующие заболевания легких, пожилой возраст, сахарный диабет, сердечные недуги", – отмечает Мацкеплишвили.

В этот момент на выручку организму приходит иммунная система, которая начинает бороться не только с вирусом, но и с бактериями, накапливающимися в легких.

В результате развивается гиперактивация иммунной системы, ее клетки начинают в очень больших количествах вырабатывать особые вещества, которые называются цитокинами, и выбрасывать их в кровь, чтобы, с одной стороны, бороться с инфекцией, а с другой – привлекать другие клетки иммунной системы. Это состояние называется цитокиновым штормом.
Симон Мацкеплишвили
член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Университетской клиники МГУ имени Ломоносова

По словам Мацкеплишвили, этот процесс приводит к массивному повреждению легочной ткани, в том числе не пораженной вирусом или бактериями. Помимо этого, цитокины приводят к расширению сосудов и накоплению жидкости в легких, развивается интерстициальный или некардиогенный отек легких.

Интерстициальный отек легких – заболевание, при котором увеличивается объем жидкости в межклеточном пространстве.

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

"Все это приводит к нарушению главной функции легких – насыщения крови кислородом, в результате чего состояние больного резко ухудшается, развивается острый респираторный дистресс-синдром", – подчеркнул врач.

Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) – это тяжелая, угрожающая жизни форма острой дыхательной недостаточности, развитие которой осложняет течение и во многом предопределяет исход внегоспитальных вирусных пневмоний.
Дистресс-синдром приводит к выраженной общей гипоксии, которая отражается на состоянии головного мозга, сердечно-сосудистой системы: резко снижается артериальное давление, нарушается деятельность сердца, развивается шоковое состояние. Довольно быстро присоединяется полиорганная недостаточность, когда один за другим начинают отказывать различные органы. Без немедленных врачебных действий человек умирает.
Симон Мацкеплишвили
член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Университетской клиники МГУ имени Ломоносова

В свою очередь, профессор РНИМУ имени Пирогова, врач-пульмонолог Александр Карабиненко пояснил Москве 24, что заболевания, вызванные вирусной инфекцией органов дыхания, действительно могут заканчиваться тяжелой пневмонией. Однако при коронавирусе такие осложнения наблюдаются чаще.

"Но, к счастью, больше чем в 90% случаев идет легкая форма течения болезни, не требующая госпитализации", – пояснил специалист.

Дистресс-синдром – это осложнение в процессе болезни, от которого человек умирает. Таких пациентов не более 10%, и то врачи стараются, чтобы их было как можно меньше. Большую часть больных удается вывести из этого тяжелого состояния.
Александр Карабиненко
профессор РНИМУ имени Пирогова, врач-пульмонолог

По словам Мацкеплишвили, основным методом лечения при остром респираторном дистресс-синдроме является искусственная вентиляция легких либо экстракорпоральная мембранная оксигенация, когда "кровь насыщается кислородом за пределами организма, забирается и возвращается через специальные трубочки". Кроме того, медики параллельно снижают активность патологического процесса в легких с помощью антител и гормонов.

Экстракорпоральная мембранная оксигенация – метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности. Во время процедуры к пациенту подсоединяют специальное газообменное устройство, которое как раз и предназначено для насыщения крови кислородом и удаления из нее углекислоты. Для соблюдения физиологических механизмов забор и вливание крови осуществляются максимально близко к сердцу.

"При пневмонии совместное действие иммунитета, прямой противоинфекционной терапии в виде антибиотиков и (при наличии) противовирусных препаратов, вспомогательного лечения приводит к тому, что человек выздоравливает", – объяснил врач.

Однако, по мнению Карабиненко, даже выздоровевший пациент после тяжелого течения болезни может получить серьезные осложнения. "Такие как тяжелый пневмосклероз, легочно-сердечная недостаточность, тромбоэмболия легочной артерии и так далее. Все это может быть, но только в тех ситуациях, когда люди имеют дополнительные условия для этих осложнений", – заключил пульмонолог.

Можно ли переболеть без последствий?

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Как заявляют специалисты, тяжелая форма заболевания возникает чаще у пациентов, которые имеют сопутствующие заболевания, например, сахарный диабет, болезни сердца, астму или онкологию. Мацкеплишвили добавил, что с учетом этого половина людей переболеет COVID-19, практически "ничего не почувствовав".

Еще 30% пожалуется на легкое недомогание, небольшой кашель, незначительное повышение температуры, которые пройдут через 4–5 дней.
Симон Мацкеплишвили
член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Университетской клиники МГУ имени Ломоносова

По его словам, у таких пациентов после попадания вируса в организм иммунная система начинает эффективно с ним бороться и в большинстве случаев побеждает.

"Если же иммунная система не справляется, особенно если человек заразился очень большим количеством вирусных частиц (как и происходит у врачей, работающих в условиях максимальной вирусной нагрузки), болезнь будет протекать тяжелее, вплоть до развития пневмонии. Поэтому крайне важно постараться не встретиться с коронавирусом вообще, тогда все вышеуказанные осложнения пройдут стороной. И все будет хорошо", – заключил собеседник Москвы 24.

По данным ВОЗ на 15 апреля, коронавирусом в мире заражено уже более 1,9 миллиона человек, порядка 123 тысяч скончалось от инфекции. Больше всего больных COVID-19 выявлено в США, Испании, Италии и Германии. В России зарегистрировано 24 тысячи 490 случаев инфицирования. Победить болезнь удалось 1 986 пациентам, в то время как 198 человек стали жертвами инфекции.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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