В числе новых заболевших COVID-19 все меньше вернувшихся из-за границы – Ракова

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В числе новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве становится меньше тех, которые вернулись из-за границы. Все большее количество заражений фиксируется внутри города, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в Москве продолжает оставаться напряженной.

"Мы ежедневно фиксируем рост новых случаев заболевших коронавирусной инфекцией. Причем среди новых заболевших все меньше людей, которые в эпидемиологическом анамнезе имеют поездку за рубеж", – приводит Агентство "Москва" слова Раковой.

Ранее сообщалось, что все случаи ОРВИ в Москве будут расцениваться как подозрение на коронавирус. За состоянием пациентов будут в ежедневном режиме следить медики. В случае ухудшения состояния им в оперативном порядке будут менять лечение.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в России подтверждено 3 448 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. Всего в России зарегистрировано 27 938 случаев заражения вирусом. За весь период выздоровели 2 304 человека.