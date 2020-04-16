В числе новых заболевших COVID-19 все меньше вернувшихся из-за границы – Ракова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В числе новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве становится меньше тех, которые вернулись из-за границы. Все большее количество заражений фиксируется внутри города, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, эпидемиологическая ситуация в Москве продолжает оставаться напряженной.
"Мы ежедневно фиксируем рост новых случаев заболевших коронавирусной инфекцией. Причем среди новых заболевших все меньше людей, которые в эпидемиологическом анамнезе имеют поездку за рубеж", – приводит Агентство "Москва" слова Раковой.
Ранее сообщалось, что все случаи ОРВИ в Москве будут расцениваться как подозрение на коронавирус. За состоянием пациентов будут в ежедневном режиме следить медики. В случае ухудшения состояния им в оперативном порядке будут менять лечение.
Согласно последним данным, за минувшие сутки в России подтверждено 3 448 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. Всего в России зарегистрировано 27 938 случаев заражения вирусом. За весь период выздоровели 2 304 человека.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: