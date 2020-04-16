Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Еще 189 пациентов в Москве вылечились от коронавируса. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 189 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1 394. Это очень хорошая и стабильная динамика", – заявила представитель мэрии.

После прохождения курса лечения всех пациентов обязательно тестируют на наличие вируса в организме. Полное отсутствие COVID-19 является условием для выписки пациентов.

На данный момент в Москве действуют два плана лечения для больных с коронавирусом. Их наблюдают либо в стационаре, либо на дому, если болезнь протекает в легкой форме. В последнем случае инфицированные обязаны подписать согласие на соблюдение карантина. Нарушителей режима штрафуют и госпитализируют.

По данным на 15 апреля, в России зафиксировали 3 388 новых случаев коронавируса. К аналогичному периоду были выписаны 292 человека, 189 из них – в Москве. За весь период выздоровели 1 986 человек.

