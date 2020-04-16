Проценко рассказал об итогах работы больницы в Коммунарке за 45 дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал об итогах работы за 45 дней, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Врач сообщил, что за весь период работы в больницу поступило 1 659 пациентов, из которых 1 140 уже выписались. Проценко подчеркнул, что 493 человека продолжают лечение.
По его словам, с диагнозом "пневмония" в больнице находятся 480 человек, у 328 пациентов подтвержден коронавирус. За минувшие сутки в медучреждение поступили 52 пациента, выписались 46 человек.
31 марта у Проценко подтвердился коронавирус. Он перешел на дистанционное исполнение обязанностей. Потом стало известно, что медик хорошо себя чувствует и ждет возвращения в больницу.
15 апреля главврач сообщил, что вылечился от коронавируса. По его словам, тест на новый вирус показал два отрицательных анализа.
По данным на 15 апреля, в 84 регионах России зарегистрировано 24 490 случаев заражения. Только за прошедшие сутки в столице в стране было зафиксировано 3 388 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего заражений пришлось на Москву – 1 774.
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