Мишустин утвердил порядок распределения тест-систем по выявлению коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил временный порядок распределения в стране тест-систем для диагностики COVID-19. Документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемый временный порядок распределения в РФ тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции", – следует из документа, утвержденного российским премьером.

В соответствии с постановлением теперь за распределение тест-систем отвечает Роспотребнадзор.

Помимо того, в надзорном ведомстве будут учитывать уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе при распределении тестов. Еще учтут количество и мощности лабораторий, действующих в определенном регионе страны.

Постановление, подписанное Мишустиным, вступило в силу со дня опубликования.

Ранее сообщалось, что тест на антитела к COVID-19 начнут проводить в течение 10 дней.

Кроме того, 254 лаборатории в России проводят тестирования на коронавирус.