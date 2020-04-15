Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что вылечился от коронавируса. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, тест на новый вирус показал два отрицательных анализа.

"Изоляция завершена – полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны", – пообещал медик.

31 марта у главврача медицинского центра в ТиНАО подтвердился коронавирус. Проценко перешел на дистанционное исполнение обязанностей. Потом стало известно, что медик хорошо себя чувствует и ждет возвращения в больницу. Помимо того, болезнь протекала у Проценко не в тяжелой форме.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,8 миллиона случаев заражения, более 117 тысяч человек скончалось. В России заболевших 21 102 человека, вылечились 1 694, скончались 170.

