Болезнь у главврача Проценко протекает не в тяжелой форме

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко протекает не в тяжелой форме, сообщил в интервью РИА Новости директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков. По его словам, он находится на связи с Проценко.

"Мы очень рады, что болезнь у Дениса Николаевича протекает не в тяжелой форме. Мы постоянно с ним созваниваемся и поддерживаем его", – заявил медик.

Петриков добавил, что в борьбе с коронавирусом в первую очередь думать нужно персонале. Именно поэтому медики выходят работать во всей защите, однако риск заболеть всегда остается.

Ранее стали известны подробности самочувствия главврача больницы в Коммунарке. 31 марта тест Дениса Проценко на выявление COVID-19 дал положительный результат.