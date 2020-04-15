Две тысячи протоколов за нарушение самоизоляции составили в столице за 14 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сотрудники МВД 14 апреля составили две тысячи протоколов о нарушении жителями столицы режима самоизоляции. Об этом РИА Новости заявил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

В общей сложности с субботы было выписано свыше девяти тысяч протоколов. "Сегодня на улицах Москвы работает более 13 тысяч сотрудников полиции, 3 тысячи сотрудников Росгвардии, тысяча дружинников", – обратил внимание Данчиков.

По его словам, протоколы составляли в отношении горожан, нарушающих социальное дистанцирование. Речь идет о прогулках по улице, на детских площадках и в парках, а также шашлыках на природе, уточнил начальник ведомства.

Сейчас на улицах Москвы патрулируют места, где москвичи часто отдыхают, гуляют. Со всеми нарушителями самоизоляции проводятся разъяснительные беседы, добавил Данчиков.

Мера пресечения устанавливается для горожан, которые не ведут себя дисциплинированно, продолжая нарушать режим самоизоляции.

За последние сутки в России зафиксировали 3 388 новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 292 человека, 189 из них – в Москве. За весь период выздоровели 1 986 человек.

12 апреля сообщалось, что более 1,3 тысячи протоколов составили в Москве за несоблюдение соцдистанции.