Эксперты оценили теорию о появлении коронавируса в китайской лаборатории

Американские СМИ сообщили, что первый заразившийся коронавирусом человек в Китае якобы работал в вирусологической лаборатории. Отмечается, что вирус передался научному сотруднику в ходе эксперимента, после чего он стал разносчиком инфекции в Ухане. Разбираемся, насколько основательной можно считать такую теорию.



Пандемия – общий враг?

Фото: ТАСС/EPA/ALEX PLAVEVSKI

По данным американского телеканала Fox News, "нулевым пациентом", который положил начало пандемии коронавируса, якобы был сотрудник лаборатории Института вирусологии в Ухане. Предположительно, он заразился от летучей мыши, а затем через него болезнь распространилась среди местных жителей.

Один из осведомителей телеканала назвал действия КНР самой дорогой операцией по сокрытию улик в истории. Отмечается, что уханьский рынок морепродуктов, с которого, как считается сейчас, вероятно, началась пандемия, никогда не торговал летучими мышами. То, что заражение распространилось оттуда, якобы сфабриковали китайские власти, чтобы отвести подозрения от лаборатории.

Более того, источники Fox News обвинили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в помощи китайской стороне по "заметанию следов". При этом в материале указано, что лаборатория в Ухане не занималась разработкой биологического оружия. Ее деятельность должна была показать впечатляющие результаты исследования вирусов учеными из КНР.

Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь заявил, что версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане не подкреплена никакими доказательствами. По его словам, вопрос о происхождении вируса, а также о каналах его распространения должны изучать ученые.





Чжао Лицзянь официальный представитель МИД КНР Многие авторитетные мировые медицинские деятели полагают, что версия об утечке этого вируса из лаборатории не является научно обоснованной. Пандемия – это общий враг для всего человечества. И одержать победу над ней можно только при сконцентрированных усилиях всего международного сообщества.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил ВОЗ в халатности и сокрытии данных о распространении коронавируса от мировой общественности. Вместе с тем американский лидер распорядился временно прекратить финансирование организации.



Власти Китая в конце декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Позже специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь, которая получила название COVID-19. Вскоре ВОЗ объявила о глобальной пандемии. По последним данным , коронавирусом в мире заражено уже более 1,9 миллиона человек.

Не надо искать крайних?

Фото: AP/Sam McNeil

По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, материал Fox News является спланированной информационной атакой на Китай со стороны США.





Антон Морозов член комитета Госдумы по международным делам Сейчас, к сожалению, вместо того, чтобы вырабатывать конструктивные меры по борьбе с пандемией, наши североамериканские друзья начинают делать информационные вбросы. Я считаю, что не нужно искать крайнего и виноватого в распространении вируса.

Парламентарий считает, что у США сейчас большие проблемы в борьбе с коронавирусом, поэтому они пытаются "переложить ответственность" на другие страны, в том числе на Китай.

"Американцы не справляются сами с эпидемией, поскольку у них очень высокая стоимость медицины и большинство граждан не имеют возможности обращаться к медикам в профилактических целях. Да и много других внутренних проблем, связанных со здравоохранением", – подчеркнул Морозов.

С депутатом согласен и директор института политических исследований Сергей Марков. По его мнению, никаких явных доказательств того, что вирус был создан китайскими учеными, американской стороне не удастся отыскать.

"Спецслужбы США последние 20 лет были неоднократно замечены в крупнейших фальсификациях. По Трампу, это так называемое досье Стила, по его якобы контактам с Россией, по наличию в Сирии химического оружия и так далее. Это просто часть большой войны против Китая, которую они ведут, и она будет продолжаться при любых условиях", – заявил политолог в разговоре с Москвой 24.

Вместе с тем вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн добавил, что обнаружение "нулевого пациента" не играет никакого значения в борьбе с пандемией. Он также полагает, что авторы идеи просто пытаются "построить конспирологические теории".

Ранее заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин рассказал, что "нулевым пациентом" с коронавирусом в России является вернувшийся из Милана мужчина средних лет.