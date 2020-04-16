Вирусолог назвал "нулевого пациента" бесполезным для борьбы с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что обнаружение "нулевого пациента", зараженного коронавирусом, для борьбы с пандемией не даст ничего, передает ИА "НСН".

"Сам по себе этот факт не является доказательством искусственного происхождения коронавируса, и для борьбы с ним это не даст ровным счетом ничего", – подчеркнул специалист.

Он добавил, что также этот факт не указывает на то, что именно с этого пациента началось распространение коронавируса по миру. По его словам, авторы данной идеи пытаются "построить конспирологические теории".

Как отмечалось, якобы этот человек работал в лаборатории Института вирусологии в Ухане. Телеканал Fox News назвал действия Китая после вспышки эпидемии COVID-19 сокрытием улик. СМИ предполагают, что "нулевой пациент" перенял коронавирус от летучей мыши в ходе эксперимента, а затем оказался среди жителей китайского города.

В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь счел данные о "нулевом пациенте" бездоказательными. Он отметил, что многие медицинские деятели считают версию об утечке вируса из лаборатории научно необоснованной.

Ранее сообщалось, что "нулевым пациентом" с коронавирусом в России оказался мужчина средних лет, который вернулся из Милана. Уточнялось, что этот человек также стал первым в РФ, кто выздоровел от COVID-19.

