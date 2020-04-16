В МИД КНР оценили версию создания COVID-19 в лаборатории Уханя

13:01
Фото: AP/heng Min/Xinhua
В МИД КНР прокомментировали информацию о том, что новый коронавирус был создан в лабораторных условиях. Официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь счел бездоказательными данные о том, что "нулевым пациентом" с COVID-19 был сотрудник лаборатории в Ухане.
Лицзянь отметил, что многие медицинские деятели считают версию об утечке вируса из лаборатории научно необоснованной.
"Что касается источника и происхождения вируса, то этот вопрос должен исследоваться учеными и медиками. Хотел бы вам напомнить, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа был создан в лаборатории", – приводит ТАСС его слова.
Представитель китайского МИД добавил, что победить инфекцию можно будет только при сконцентрированных усилиях всего международного сообщества.
Ранее появилась информация о том, что COVID-19 передался одному из сотрудников лаборатории в Ухане от летучей мыши. Отмечалось, что именно этот человек стал в дальнейшем разносчиком инфекции.
Также сообщалось, что "нулевым пациентом" с коронавирусом в России оказался мужчина средних лет, который вернулся из Милана. Уточнялось, что этот человек также стал первым в РФ, кто выздоровел от COVID-19.
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