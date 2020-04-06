Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса

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Британские политики считают, что пандемию коронавируса могла вызвать утечка из лаборатории в китайском Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний. Такие данные они получили от разведки, сообщает газета "Известия".

Американский эксперт по биобезопасности Ричард Эбрайт уверен, что в лабораториях изучали вирусы и не придерживались техники безопасности. По его словам, уровень защиты должен быть не ниже "4", а китайские специалисты якобы использовали класс "2".

В то же время власти Британии придерживаются основной версии появления вируса – передачи SARS-COV-2 от животных людям на рынке в Ухане.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что чаще всего коронавирус COVID-19 завозят соотечественники из Италии, Испании, Франции, Германии, а также ОАЭ. По ее словам, россияне, заразившиеся инфекцией, приезжали из 73 стран.

Кроме того, она рассказала, что большинство пациентов с коронавирусной инфекцией в РФ заразилось внутри страны.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончалось.