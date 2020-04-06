Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса

10:00
Фото: ТАСС/XIONG QI / XINHUA/ЕРА
Британские политики считают, что пандемию коронавируса могла вызвать утечка из лаборатории в китайском Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний. Такие данные они получили от разведки, сообщает газета "Известия".
Американский эксперт по биобезопасности Ричард Эбрайт уверен, что в лабораториях изучали вирусы и не придерживались техники безопасности. По его словам, уровень защиты должен быть не ниже "4", а китайские специалисты якобы использовали класс "2".
В то же время власти Британии придерживаются основной версии появления вируса – передачи SARS-COV-2 от животных людям на рынке в Ухане.
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что чаще всего коронавирус COVID-19 завозят соотечественники из Италии, Испании, Франции, Германии, а также ОАЭ. По ее словам, россияне, заразившиеся инфекцией, приезжали из 73 стран.
Кроме того, она рассказала, что большинство пациентов с коронавирусной инфекцией в РФ заразилось внутри страны.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончалось.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: