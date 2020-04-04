Голикова рассказала, из каких стран чаще всего завозят коронавирус в РФ

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что чаще всего коронавирус COVID-19 завозят соотечественники из Италии, Испании, Франции, Германии, а также ОАЭ. По ее словам, россияне, заразившиеся инфекцией, приезжали из 73 стран, передает ТАСС.

"Абсолютными лидерами являются Италия, Испания, Франция, Германия и Объединенные Арабские Эмираты", – уточнила Голикова.

Кроме того, она рассказала, что большинство пациентов с коронавирусной инфекцией в РФ заразилось внутри страны. Согласно заявлению Голиковой, 2 854 зарегистрированных случая это – заболевшие по контакту от тех, кто вернулся из зарубежа.

В настоящий момент причина заражения внутри России разбирается, добавила вице-премьер.

По данным на 4 апреля, в России зарегистрировали 4731 случай заболевания коронавирусом. За последние сутки выявили 582 новых случая в 32 регионах страны. Большинство из них в Москве.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО завершается строительство инженерных сетей для инфекционной больницы.