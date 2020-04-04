Ракова: около 900 заболевших коронавирусной инфекцией лечатся дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве на дому лечатся около 900 человек, зараженных коронавирусной инфекцией, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что домашний режим лечения для ряда пациентов действует уже в течение двух недель.

"У многих болезнь протекает в легкой форме, поэтому госпитализация им не нужна", – отметила Ракова.

Она добавила, что врачи следят за больными COVID-19 при помощи телемедицинских технологий. Для консультация используется аудио- и видеосвязь.

Уточняется, что в случае несоблюдения такими пациентами карантина они будут в обязательном порядке госпитализированы. В больницах они пробудут до полного излечения.

Так, первые штрафы за подобные нарушения в размере 4 тысяч рублей уже были выписаны. Отмечается, что нарушители сразу были доставлены в специально оборудованный Царицынский обсервационный центр, где продолжат лечение. Там они будут находиться под наблюдением специалистов.

В Москве выписаны первые штрафы за нарушение карантина

За минувшие сутки в Москве коронавирусом заразились 434 человека. Общее число заболевших COVID-19 в столице составило 3357.