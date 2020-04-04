Попова оценила борьбу с коронавирусом в России

Фото: Агентство "Москва"

Россия движется по оптимистичному сценарию в борьбе с распространением коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня Россия идет по оптимистичному сценарию, и во-многом потому, что в предыдущие два месяца знакомства с этим вирусом в РФ были приняты все необходимые должные меры, поэтому мы имели эти два месяца для того, чтобы как следует подготовиться, и мы продолжаем это делать сейчас", – сказала Попова в фильме "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович выразила мнение, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден. По словам представителя организации, с 22 марта ситуация вокруг коронавирусной инфекции начала набирать скорость, но медленно.

В Москве с 29 марта действуют ограничения на передвижения по городу. Выходить из дома можно только для поездки на работу, если предприятие не перешло на удаленный режим, а также для посещения банка, магазинов вблизи от жилья и для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от подъезда.