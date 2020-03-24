Появились новые факты о лабораторном происхождении источника COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Появились новые факты, которые могут стать доказательством искусственного происхождения коронавируса, сообщает газета "Известия".

Некоторые исследования США по усилению функций патогенов, включая вирусы гриппа, MERS и SARS, продолжились, несмотря на временный мораторий, который правительство Штатов наложило на их финансирование. Работы по этому направлению получили специальное разрешение.

Кроме того, существует и подтверждение тому, что "синтетическая конструкция" искусственно созданного коронавируса была одобрена американским комитетом по исследованиям двойного назначения (Dual Use Research of Concern committee).

В исследованиях принимали участие ученые из лаборатории Уханьского института вирусологии, которой присвоили самый высокий уровень опасности еще в 2015 году. Тогда же журнал Nature Medicine опубликовал научный материал о рискованных экспериментах по созданию гибридной версии коронавируса.

На страницах журнала ученые подробно изложили свою методику создания искусственного патогена, а эксперименты проводили на мышах и клетках эпителия легких человека.

Целью этой работы было изучение потенциала заболеваний, вызывающихся SARS-подобными вирусами, чтобы избежать рисков при повторном появлении патогена.

Впрочем не все верят в теорию об искусственном происхождении коронавируса. В частности, заведующая кафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Галина Кожевникова напомнила, что теории о том, что вирус создан искусственно, возникают во время любых эпидемиологических вспышек. По ее мнению, в природе слишком много естественных возбудителей этого заболевания.

Ранее заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин не исключил возможности внеземного происхождения коронавируса. Первое подобное предположение высказал известный экзобиолог Чандра Викрамасингх

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский назвал крайне сомнительным мнение о внеземном происхождении коронавируса. Он считает теорию о том, что COVID-19 появился вследствие взрыва метеорита над Китаем, экзотической.

По мнению ученого, вирус не настолько устойчив и вряд ли смог выдержать космическое путешествие на метеорите. Однако биолог отметил, что окончательно быть уверенным в этом нельзя, хоть вероятность подобного крайне мала. Он считает, что более правдоподобной является теория заражения коронавирусом от животных.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. Было установлено, что вирус передается от человека к человеку.

В мире заражено уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончалось. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. В России зарегистрированы 438 больных коронавирусом.