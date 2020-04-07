Эксперты оценили указ президента США об освоении космических ресурсов

Президент США Дональд Трамп подписал указ, наделяющий американцев правом на освоение космических ресурсов. Вместе с тем в документе отмечается, что американская сторона не считает космос всеобщим достоянием. В России уже назвали такие действия агрессивными и неприемлемыми. Разбираемся, кому принадлежат небесные тела и могут ли американцы их "приватизировать".



Дотянуться до Луны

Фото: Neil A. Armstrong/NASA via AP

Указ, который Дональд Трамп подписал 6 апреля, фактически закрепляет право США на добычу лунных и иных космических ресурсов в коммерческих целях. В документе говорится, что американская сторона поддерживает Договор о космосе, заключенный в 1967 году. Однако не признает подписанное рядом стран в рамках ООН в 1979 году Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах.





текст из указа, подписанного президентом США Космическое пространство является с юридической и физической точек зрения уникальным пространством для деятельности человека, и Соединенные Штаты не рассматривают его в качестве всеобщего достояния.

Также в документе отмечается: "Политика Соединенных Штатов должна заключаться в том, чтобы стимулировать международную поддержку добыче и использованию ресурсов в космосе со стороны государственных и частных действующих лиц". Таким образом, перед американскими министерствами и ведомствами поставлена задача провести международные переговоры, чтобы заключить соглашения о разработке, использовании и добыче космических ресурсов как частными компаниями, так и публичными.



В Соглашении от 1979 года указано, что исследование и использование Луны, а также других небесных тел являются достоянием всего человечества. Кроме того, любая деятельность в этой области осуществляется на принципах равноправия. А претензии на монополизацию какого-либо небесного тела со стороны той или иной страны недопустимы.



В Роскосмосе жестко раскритиковали амбициозные планы американского президента, назвав их агрессивными. Замгендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев отметил, что попытки захватить территории других планет не могут настроить государства на "плодотворное сотрудничество".

В Кремле также назвали неприемлемыми попытки "приватизации" космоса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что следует детально разобраться в юридической составляющей указа, подписанного американским лидером.



По аналогии с Аляской?

Фото: ТАСС/Zuma/KC Alfred

По мнению ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта, такие заявления от президента США "абсолютно неправомерны". По его словам, данный указ противоречит соглашению, достигнутому в рамках ООН.

"Такое вопиющее нарушение, что и сказать трудно. Даже юридически не вполне подкованные люди отчетливо видят, что это выглядит как отклонение от до сих пор принятых норм отношений государств. Это что-то невероятное", – подчеркнул собеседник Москвы 24.





Натан Эйсмонт ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Может быть, США считают, что они сильно всех опережают, поэтому хотят воспользоваться и закрепиться в космической области. Если бы это и было так, все равно это шаг к разрушению международных договоров. И шаг очень опасный.

Эйсмонт уверен, что, несмотря на стремление американских властей, другие страны, в том числе входящие в НАТО, будут категорически против таких планов.

"Поддержки указ на уровне мирового сообщества не встретит, тем более все равно есть очень успешный прецедент по исследованию Антарктиды. Ведь она тоже не принадлежит ни одному из государств, а принадлежит всем. В соответствии с этими договорами вся деятельность в Антарктиде и осуществляется", – добавил специалист.

Собеседник Москвы 24 также рассказал, что в целом космические ресурсы могут быть очень востребованы не как полезные ископаемые для использования на Земле, а в качестве средств для путешествий к другим планетам.

"Перспектива сегодняшнего дня – добыча топлива, потому что для того, чтобы перемещаться в космосе, оно необходимо. Везти его с Земли очень дорого, а добыть его в космосе, по грубым оценкам, может быть вполне выгодно", – пояснил эксперт.





Натан Эйсмонт ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Например, если мы добыли воду, разложили ее на кислород и водород, то получается очень эффективное ракетное топливо. Предполагается, что есть астероиды, где ее можно добыть. Также в качестве небесных тел рассматриваются Луна или Марс. Таким образом, путешествия на Луну или Марс от разговоров переходят уже в область практической деятельности.

В свою очередь, руководитель Института космической политики Иван Моисеев пояснил Москве 24, что американские власти просто нашли лазейки в Договоре о космосе 1967 года.

"В нем запрещено национальное присваивание внеземных территорий, но не запрещено частное присваивание. Естественно, они сообразили, в чем дело, и, глядя далеко вперед, сказали, что частникам разрешат все что угодно. В этом и весь смысл фразы", – пояснил эксперт.

По его словам, не зря первым космическим объектом для освоения США выбрали именно Луну, потому что так "исторически сложилось".





Иван Моисеев руководитель Института космической политики Я думаю, что Луна будет аналогом Аляски: кто первый пришел и застолбил, тот и будет хозяином.

Американцы первыми в истории высадились на Луну в 1969 году. Первым, кто ступил на лунную поверхность, стал капитан корабля "Аполлон-11" Нил Армстронг, сказав свою знаменитую фразу о "гигантском скачке для человечества". Позднее космонавты США еще несколько раз высаживались на Луну.

