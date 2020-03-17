Эксперт рассказал, зачем Россия планирует осваивать Луну

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Россия запустит свой первый в новейшей истории космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года. Эксперт в области космонавтики Валерий Тимошенко в эфире радио Sputnik заявил, что сейчас отставать в этом нельзя.

По его словам, если не заниматься наукой, можно остаться в полном незнании, что творится на ближайших небесных телах. Он напомнил, что Китай в этом направлении ушел далеко вперед и "отставать от других стран нехорошо".

"Китайцы сейчас уже по обратной стороне Луны путешествуют, получают новую информацию, сведения о происхождении Луны, о возможных ископаемых. Есть планы освоения Луны, создания совместной лунной базы, орбитальных лабораторий. Луна нам нужна. Межпланетными станциями надо заниматься – мы передовики в этой части освоения Луны", – отметил Тимошенко.

Ранее руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов рассказал, что запуск первого после 45-летней паузы отечественного аппарата на Луну планируется 1 октября будущего года. На заседании совета Российской академии наук по космосу он заявил, что аппарат будет называться "Луна-25". Таким образом, он продолжает нумерацию отечественных лунных миссий прошлого века.

Запасной датой пуска станет 30 октября. Для посадки выбраны два района в окрестности лунного южного полюса – основной и резервный. На спутнике Земли аппарат проведет исследования грунта.

До этого в истории посадок в полярной области не было. Миссии СССР, США и других стран совершали посадки на умеренных широтах или в районе экватора. Предыдущий аппарат "Луна-24" был запущен в 1976 году.

Согласно Федеральной космической программе до 2025 года, Россия в 2024 году должна отправить к спутнику Земли орбитальную станцию "Луна-26", а в 2025 году – посадочную станцию "Луна-27".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранее рассказал, что Россия планирует создать космической модуль-лифт для доставки грузов с орбиты Луны на ее поверхность. Конструкцию планируют использовать и для коммерческих заказов.