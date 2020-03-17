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Наука

08:12

Ученый РАН назвал дату запуска российского аппарата на Луну

наука

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Запуск российского космического аппарата на Луну планируется осуществить 1 октября 2021 года. Об этом сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

На заседании совета Российской академии наук по космосу он заявил, что аппарат будет называться "Луна-25". Таким образом, он продолжает нумерацию отечественных лунных миссий прошлого века, пояснил Митрофанов.

При это он указал, что запасной датой пуска станет 30 октября. Для посадки выбраны два района в окрестности лунного южного полюса – основной и резервный. На спутнике Земли аппарат проведет исследования грунта, передает РИА Новости.

До этого в истории посадок в полярной области не было. Миссии СССР, США и других стран совершали посадки на умеренных широтах или в районе экватора. Предыдущий аппарат "Луна-24" был запущен в 1976 году.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранее рассказал, что Россия планирует создать космической модуль-лифт для доставки грузов с орбиты Луны на ее поверхность. Конструкцию планируют использовать и для коммерческих заказов.

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