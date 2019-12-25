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Технологии

11:21

Россия возобновит переговоры с США по проекту окололунной станции

технологии наука

Фото: ТАСС/Goddard/Lunar Recon/NASA/ZUMAPRESS

Российская Федерация вернется к переговорам с США по проекту американской окололунной станции Gateway. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

"Мы подтвердили американским коллегам, которые прислали нам проект меморандума, что мы готовы участвовать в переговорах", – заявил специалист.

По словам Рогозина, российская сторона нацелена на поиск принципов, которые "работают при принятии сложных решений". При этом в сфере интересов страны в первую очередь лежит изучение поверхности Луны.

США ранее объявили о старте работ по строительству окололунной космической станции. В 2017 году "Роскосмос" и NASA обсуждали совместное участие в разработке, но впоследствии российская сторона вышла из проекта.

Дмитрий Рогозин во время итоговой пресс-конференции 2019 года на космодроме Восточный заявил, что модули для МКС, которые сейчас разрабатывают в России, могут оставить на Земле. При необходимости их возможно перестроить для использования на окололунной станции.

Глава "Роскосмоса" также представил идею космического модуля-лифта для доставки грузов с орбиты Луны на ее поверхность. Универсальную конструкцию, в случае реализации проекта, планируют использовать и для коммерческих заказов.

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