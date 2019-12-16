Роскосмос совершит два десятка пусков ракеты "Союз" в 2020 году

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о планах корпорации на будущий год. Об этом информирует ТАСС.

Так, в 2020 году планируется совершить два десятка запусков ракеты-носителя "Союз". Это свидетельствует из ролика, который был представлен в понедельник, 16 декабря, в рамках пресс-конференции на космодроме Восточный.

Кроме того, известно, что работы по изготовлению носителей в настоящее время идут полным ходом.

Ранее сообщалось, что "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13" стартовал с Байконура. На борту космического судна находились топливо, вода и другие грузы.