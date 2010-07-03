"Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13" стартовал с Байконура

Фото: скриншот трансляции roscosmos.ru

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-13" стартовала с Байконура. "Роскосмос" ведет трансляцию запуска.

Ракета взлетела с 31-й стартовой площадки космодрома ‪в 12:34 по московскому времени. На борту корабля находятся топливо, вода и другие грузы.

Через девять минут "Прогресс МС-13" должен отделиться от третьей ступени и отправиться к станции. Полет будет длиться двое суток.

Ракета "Союз-2" – это модернизированная версия корабля "Союз". Как ранее указывали на официальном сайте "Роскосмоса", носители способны выводить на орбиты различных высот и наклонений космические аппараты.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" изготовит два дополнительных корабля "Союз МС". Один из них передадут для полетов космических туристов, второй будут использовать для доставки исследователей и грузов к МКС.

