Российский космонавт прокомментировал решение о сокращении экипажа МКС

Фото: ТАСС/ZUMA/Nasa

Герой России, космонавт Павел Виноградов прокомментировал заявление главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о сокращении экипажа МКС ради американских астронавтов, передает ИА "НСН".

"Безусловно, для тех, кто собирается лететь, это очень плохо. Я вообще не очень понимаю заявление Рогозина. Американцы готовят свои корабли новые, так что высаживать наших ребят (Ради американских астронавтов. – Прим. ред.) неправильно", – считает Виноградов.

Он также добавил, что российские космонавты воспитаны по военному, добавив, что если было приказано, то они исполняют поручения беспрекословно. При этом космонавт отметил, что подобные ситуации случались и ранее.

"К сожалению, это не впервые. Мы занимаемся извозом американцев уже 25 лет. И таких случаев было достаточно много. Посмотрите на составы экипажей, когда у нас летало по одному россиянину и американцы, японцы", – заключил космонавт.

Ранее Дмитрий Рогозин заявлял, что "Роскосмос" поможет американским ученым из NASA доставить астронавтов на МКС. Сообщалось, что для этого будет уменьшена численность российских экипажей.

Он также добавлял, что госкорпорация изготовит два дополнительных корабля "Союз МС". Руководитель уже дал команду на выделение средств под реализацию проекта.

