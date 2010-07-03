"Роскосмос" показал кадры финальной сборки ракеты "Союз-2"

Специалисты госкорпорации "Роскосмос" показали кадры финального этапа сборки ракеты-носителя "Союз-2". Космический корабль разрабатывается на базе РКЦ "Прогресс" в Самаре. Об этом сообщает РБК.

Фотографии сделаны в разных цехах ракетостроительного предприятия. На снимках запечатлены специалисты за работой.



Ракетно-космический центр #Прогресс — одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. На сегодняшний день запущено более 1900 ракет, созданных здесь 🚀



📸 Фоторепортаж @gk_launch: финальная часть производства ракеты «Союз-2» — https://t.co/Oht7q6Gt8g pic.twitter.com/P587M9BdSL — РОСКОСМОС (@roscosmos) 30 ноября 2019 г.



Ракета "Союз-2" — это модернизированная версия корабля "Союз". Как ранее указывали на официальном сайте "Роскосмоса", носители способны выводить на орбиты различных высот и наклонений космические аппараты.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" изготовит два дополнительных корабля "Союз МС". Один из них передадут для полетов космических туристов, второй будут использовать для доставки исследователей и грузов к МКС.

