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Политика

18:04

В "Роскосмосе" ответили на прогноз о крахе России как космической державы

политика технологии

Фото: ТАСС/ЕРА/MAXIM SHIPENKOV

Глава пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко прокомментировал прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.

"Они (американцы. – Прим. ред.) и в этом году нас уже хоронили, но, к сожалению, они пока никуда особо не летят и продолжают заказывать у нас дополнительные кресла по пилотируемой программе", – цитирует Устименко "Газета.ру".

По его словам, в "Роскосмосе" к таким высказываниям относятся спокойно, поскольку "у нас своих-то приговаривателей достаточно много".

По мнению американского издания, России настанет конец как космической державе после того, как в 2020 году NASA получит корабли для коммерческих космических полетов.

Запуск программы NASA под названием Commrercial Crew был запланирован на 2020 год. Позднее старт перенесли на три года из-за технических проблем. В статье отмечается, что программа позволит совершать полеты астронавтов на американских кораблях.

Ранее на территории штаб-квартиры "Роскосмоса" на Бережковской набережной в качестве памятника установили пускаемый аппарат пилотируемого корабля Союз МС-10.

Перед капсулой установлена памятная табличка с текстом об аварии, произошедшей 11 октября 2018 года на ракете-носителе "Союз-ФГ".

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