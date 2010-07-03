В "Роскосмосе" рассказали о злоупотреблениях, выявленных при проверке

Фото: РИА Новости/Игорь Руссак

Начальник службы внутреннего аудита корпорации "Роскосмос" Артем Мельников заявил, что при новом руководстве удалось выявить топ-менеджеров компании, которые много лет занимались мошенничеством. Об этом сообщает РИА Новости.

"На предприятиях госкорпорации длительное время – десятилетиями – существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью", – рассказал специалист.

К фактам мошенничества Мельников отнес незаконный вывод денежных средств, коррупцию, злоупотребление служебным положением. По материалам службы внутреннего аудита было возбуждено более 15 уголовных дел.

Ранее сообщалось, что генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный. В частности, пристальное внимание уделяется расходу бюджетных средств.

Выявленные на первом этапе стройки нарушения стали причиной расформирования "Спецстроя России" и аресту значительной части руководителей организации.

