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Технологии

11:08

Роскосмос усилил контроль за строительством космодрома Восточный

технологии наука

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный и расходом бюджетных средств при строительстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного источника в государственной корпорации.

Источник рассказал, что выявленные на первом этапе стройки "безобразия" привели к расформированию "Спецстроя России" и аресту большинства его руководителей.

Рогозин подтвердил, что люди, причастные к хищениям на Восточном, отстранены от проекта. Он отметил, что недавняя критика президента была обоснована и в госкорпорации знают, "кто чем занимался", и рады, что люди уже находятся "в местах не столь отдаленных".

С июня 2019 года на Восточном ведется строительство второй очереди, специально под ракету "Ангара".

Ранее на этой неделе на совещании с правительством Владимир Путин заявил, что несмотря на уголовные дела о хищениях при строительстве космодрома там до сих пор много проблем. Он подчеркнул, что во время строительства воруют "сотнями миллионов". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о строительстве первой очереди Восточного, во время чего было похищено 11 миллиардов рублей и возвращено 3,5 миллиарда.

По уголовным делам о хищениях осуждены уже более 30 человек. Расследуются еще пять дел.

Путин раскритиковал строительство космодрома Восточный

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