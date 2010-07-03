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Общество

18:06

Первому заместителю Рогозина запретили цитировать Маска

общество технологии

Фото: ТАСС/EPA/JUSTIN LANE

Первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Юрий Урличич заявил, что ему запрещено цитировать основателя американской компании SpaceX Илона Маска на официальных мероприятиях российской корпорации.

Про запрет он рассказал во время своего выступления на конгрессе "Модернизация промышленности России: Приоритеты развития", отвечая на вопрос о нехватке молодых специалистов в отечественной ракетно-космической отрасли.

"Мне некоторые товарищи запрещают Илона Маска цитировать, поэтому я цитирую Сталина. Кадры, овладевшие техникой, решают все", – приводит его слова РИА Новости.

В марте Илон Маск поблагодарил гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина за поздравление с завершением испытания нового американского многоразового пилотируемого корабля Dragon 2. Он также выразил уверенность в том, что версия ракеты-носителя "Ангара" для многоразового пользования будет великолепной.

"Ну здесь с Илоном не поспоришь", – ответил Рогозин в своем микроблоге в Twitter.

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