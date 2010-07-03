Илон Маск вновь восхитился ракетными технологиями России

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Глава SpaceX Илон Маск поблагодарил гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина за поздравление с завершением испытания нового американского многоразового пилотируемого корабля Dragon 2. Маск отметил, что его всегда восхищала российская ракетная техника.

"Спасибо от имени SpaceX! Мы всегда восхищались вашими ракетно-космическими технологиями", – пишет Маск в микроблоге в Twitter в ответ на поздравление Рогозина, которое цитировалось в микроблоге Роскосмоса.

Это уже не первый случай, когда изобретатель позитивно отзывается о российской ракетной технике. В этой же переписке Маск назвал двигатели НК-33, РД-170 и РД-180 исключительными.

Ранее Рогозин поздравил руководителей NASA и SpaceX Джима Брайденстайна и Илона Маска с первым успешным приводнением американского многоразового пилотируемого корабля Dragon 2. Этот корабль с 3 марта находился в составе МКС.