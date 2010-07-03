Корабль Crew Dragon успешно приводнился в Атлантике

Фото: NASA

Многоразовый космический корабль Crew Dragon успешно вернулся после первого полета в космос. Он приводнился около восточного побережья Флориды, сообщает NASA.

Приводнение состоялось в 16:45 по московскому времени. За несколько часов до этого капсула в автоматическом режиме отстыковалась от МКС и сошла с орбиты.

Специалистам, находящимся на поисково-спасательном корабле Go Searcher в Атлантическом океане, осталось при помощи кранов достать корабль из воды.

Аппарат доставил с орбиты около 136 килограммов груза и манекен Рипли, названный в честь героини фильма "Чужой".

Crew Dragon доставила на орбиту ракета-носитель Falcon 9, стартовавшая с мыса Канаверал в минувшую субботу. На следующий день он успешно пристыковался к МКС.

Ранее изобретатель Илон Маск на русском языке ответил пользователям из РФ, которые поздравили его с успешной стыковкой корабля Crew Dragon к МКС. "Спасибо за добрые слова", – написал он.