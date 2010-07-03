Корабль Crew Dragon расстыковался с МКС

Снимок с видео: YouTube/Raw Space

Американский космический корабль Crew Dragon расстыковался с Международной космической станцией, сообщает NASA.

Процедура началась в 2:32 (10:32 мск) и проводится в автоматическом режиме. Через пять часов после отделения корабля от МКС включатся тормозные двигатели. Маневр продлится порядка 15 минут. Корабль сойдет с орбиты, затем в плотных слоях атмосферы раскроется парашют и Crew Dragon совершит приводнение в Атлантическом океане.

После доставки корабля на космодром специалисты компании SpaceX и NASA проанализируют работу систем корабля. Если сбоев не окажется, в июле корабль запустят с пилотами Бобом Бенкеном и Дугом Хэрли на борту. Они должны будут провести на борту МКС несколько недель.

Корабль вывели на орбиту 2 марта ракетой-носителем Falcon-9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). На борту было порядка 200 килограммов груза, научная аппаратура для замера параметров полета и манекен в скафандре.