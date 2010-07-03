"Роскосмос" установил памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю

Фото: ТАСС/пресс-служба ЦВО

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля Союз МС-10 установлен в качестве памятника на территории штаб-квартиры "Роскосмоса" на Бережковской набережной в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что постамент диаметром 8,2 метра выполнен из гранита. На нем выгравирована надпись: "Спускаемый аппарат пилотируемого корабля Союз МС-10". Перед капсулой установлена памятная табличка с текстом об аварии, произошедшей 11 октября 2018 года на ракете-носителе "Союз-ФГ".

Во время открытия памятника глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поблагодарил предприятия космической отрасли за надежную ракетно-космическую технику. Слова благодарности прозвучали и в сторону экипажа за проявленное мужество в нештатной ситуации.

"Все мы должны помнить о том дне, не забывать о своем долге, о своей ответственности, делать все, чтобы наша космонавтика работала безаварийно, а если случаются нештатные ситуации, то сделать все, чтобы спасти наших людей", – заявил глава "Роскосмоса".

В свою очередь, Алексей Овчинин заявил, что это ЧП продемонстрировало всему миру надежность российской космической техники. При этом он пожелал, чтобы такие ситуации больше не повторялись.

Корабль "Союз МС-10" стартовал с Байконура на Международную космическую станцию (МКС) 11 октября 2018 года. Через две минуты после старта произошла авария, и космонавты совершили посадку в степях Казахстана.

Космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейг не пострадали. Причиной аварии стало не открывшееся сопло бокового увода первой ступени ракеты.

