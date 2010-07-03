"Прогресс МС-11" обновил рекорд времени полета к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-11" установил новый рекорд времени полета к Международной космической станции. Его путь от старта до стыковки занял три часа 22 минуты, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
"Прибыл на борт, совершив всего 2 витка вокруг Земли, и это новый рекорд в истории МКС. Корабль доставил топливо, воду и другие грузы", – сказано в сообщении.
Корабль, который отправился к МКС по сверхкороткой схеме, причалил к стыковочному отсеку "Пирс". К станции ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-11" отправилась с космодрома Байконур.
В январе "Прогресс МС-09" отстыковался от МКС, выполнив свою миссию. Он находился в составе МКС с 10 июля 2018 года. С Байконура его запустили по двухвитковой схеме. В итоге он был в полете три часа 40 минут.
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