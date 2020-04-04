"Прогресс МС-11" полетел к МКС

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Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-11" отправилась к Международной космической станции с космодрома Байконур, сообщает ТАСС со ссылкой на российский Центр управления полетами (ЦУП).

Отмечается, что корабль отправился к МКС по сверхкороткой схеме. Стыковка "Прогресса" с МКС должна состояться в 17:25 по московскому времени.

"Прогресс МС-11" доставит на станцию порядка двух тонн грузов, в том числе топливо, оборудование, продукты, медикаменты и другое.

В конце января корабль "Прогресс МС-09" отстыковался от МКС, выполнив свою миссию. Он находился в составе МКС с 10 июля прошлого года. С космодрома Байконур его запустили по двухвитковой схеме (два оборота вокруг Земли), он был в полете всего 3 часа 40 минут. "Прогресс" доставил на орбиту около 2,5 тонны грузов, в том числе продукты, медикаменты, топливо и научное оборудование, а также скафандр нового поколения "Орлан-МКС". Несгоревшие в атмосфере обломки корабля упали в несудоходном районе Тихого океана.