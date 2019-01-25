Грузовой "Прогресс МС-09" затопили в Тихом океане

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" отстыковался от Международной космической станции (МКС). Его несгоревшие в атмосфере обломки упали в несудоходном районе Тихого океана.
Отстыковка произошла в 15:55 по Москве. В 19:08 двигательная установка корабля включилась на торможение, и он начал сходить с орбиты, сообщает представитель головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш.
"Прошедшие атмосферу тугоплавкие обломки достигли акватории несудоходного района Тихого океана ориентировочно в 19:51 мск", – сказано в сообщении.
Корабль находился в составе МКС с 10 июля 2018 года. С Байконура его запустили по двухвитковой схеме (два оборота вокруг Земли), он был в полете 3 часа 40 минут. Грузовик доставил на орбиту около 2,5 тонны грузов, в том числе продукты, медикаменты, топливо и научное оборудование.
Космический грузовик "Погресс МС-09" в ближайшие минуты отстыкуется от МКС
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