Космический грузовик "Прогресс" выполнил свою миссию

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Космический грузовик "Прогресс МС-09" отстыковался от Международной космической станции. Несгораемые элементы окажутся на Земле в 19:50 по московскому времени, их затопят в несудоходной части Тихого океана, сообщается в Twitter Роскосмоса.

Отмечается, что корабль выполнил свою миссию. Он находился в составе МКС с 10 июля. С космодрома Байконур его запустили по двухвитковой схеме (два оборота вокруг Земли), он был в полете всего 3 часа 40 минут. "Прогресс" доставил на орбиту около 2,5 тонны грузов, в том числе продукты, медикаменты, топливо и научное оборудование, а также скафандр нового поколения "Орлан-МКС".

Космический грузовик "Погресс МС-09" в ближайшие минуты отстыкуется от МКС

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что первый в этом году пилотируемый пуск к МКС могут перенести с марта на апрель. Экипаж должен пробыть на орбите больше времени. Пересмотренный план пусков подготовят примерно через полторы недели. В корабле "Союз МС-12" к МКС должны отправиться российский космонавт Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кох.

Также сообщалось, что Россия разработает космический корабль "Союз" для полетов к Луне за свой счет. Для того, чтобы корабли "Союз" могли совершать полеты к спутнику, необходимо создать разгонный блок, который отправит корабль, а также новую теплозащиту, которая позволит кораблю при возвращении спускаться в земной атмосфере со второй космической скоростью. Также потребуются новые системы электропитания, связи и жизнеобеспечения.