Первый пуск на МКС в этом году могут перенести – Рогозин

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что первый в этом году пилотируемый пуск к МКС могут перенести с марта на апрель, сообщает РИА Новости.

По словам главы Роскосмоса, пуск могут перенести для того, чтобы экипаж пробыл на орбите больше времени. Пересмотренный план пусков подготовят примерно через полторы недели.

В корабле "Союз МС-12" к МКС должны отправиться российский космонавт Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кох. Изначально полет планировался на 1 марта.

Ранее сообщалось, что на МКС установили специальную полку, которая будет подсказывать космонавтам, где находятся нужные лекарства.