На МКС установили "умную полку" с подсказками о лекарствах

На МКС установили специальную полку, которая будет подсказывать космонавтам, где находятся нужные лекарства. Об этом говорится на сайте Роскосмоса.

Устройство было спроектировано в РКК "Энергия". Полка визуально напоминает шкаф с небольшими створками. Внутри хранятся 240 пластмассовых карточек с RFID-метками. На каждой из них закрепляются определенные лекарства, а также градусники, лейкопластыри и прочие предметы. Препараты космонавт может быстро отыскать, набрав на планшете название. К предмету также прилагается инструкция по применению, дозам и срокам хранения.

В сообщении также отмечается, что общее количество оборудования на российском сегменте МКС достигает семи тысяч единиц. Если раньше предметы находили с помощью штрих-кодов, то теперь космонавтам нужно вручную считывать места хранения грузов в бортовые компьютеры.

В середине декабря на МКС прошла церемония передачи командования. Астронавт Александер Герст отдал руководство орбитальным комплексом своему сменщику – космонавту Олегу Кононенко. Теперь он, а еще американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак будут работать на станции в рамках долговременной экспедиции МКС-58.