Орбиту МКС скорректировали

Орбиту Международной космической станции (МКС) вновь "приподняли", высота полета станции увеличилась на 1,6 километра, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЦНИИмаш.
"Двигательная установка "Прогресса МС-10" включилась в 5:21 по московскому времени и проработала 451,2 секунды", – объяснили в институте.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что первый в этом году пилотируемый пуск к МКС могут перенести с марта на апрель. Экипаж должен пробыть на орбите больше времени. Пересмотренный план пусков подготовят примерно через полторы недели. В корабле "Союз МС-12" к МКС должны отправиться российский космонавт Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кох.
Также сообщалось, что Россия разработает космический корабль "Союз" для полетов к Луне за свой счет. Для того, чтобы корабли "Союз" могли совершать полеты к спутнику, необходимо создать разгонный блок, который отправит корабль, а также новую теплозащиту, которая позволит кораблю при возвращении спускаться в земной атмосфере со второй космической скоростью. Также потребуются новые системы электропитания, связи и жизнеобеспечения.
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