Собянин: искусственный интеллект станет базовой медицинской технологией в Москве

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Перед столичными властями стоит задача превратить искусственный интеллект в базовую медицинскую технологию, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

По его словам, в результате этого все московские врачи получат надежных цифровых помощников, которые подскажут оптимальную тактику лечения пациентов.

Кроме того, исчезнет рутинная бумажная работа – медицинская информация будет регистрироваться и обрабатываться исключительно в цифровой среде, а врачи смогут больше времени уделять задачам, где действительно нужны их компетенции. Также будет внедрен "умный" проактивный подход, в рамках которого ИИ будет анализировать медкарты пациентов и выявлять риски возникновения заболеваний, "подсвечивая" их медикам.

Мэр отметил, что телемедицина станет обычной практикой, когда значительную часть рутинных проблем со здоровьем можно будет решить онлайн, без личного визита к врачу. Собянин подчеркнул, что это основные положения Стратегии развития московского здравоохранения до 2030 года. По его словам, работы много, но все поставленные цели конкретны и достижимы.

Мэр напомнил, что еще 10–15 лет назад цифровизацию здравоохранения рассматривали как вспомогательную технологию, чтобы решить организационные проблемы – сократить очереди к врачам, наладить контроль, навести порядок с ведением документации.

"Все это, конечно, актуально и по сей день. Но далеко не главное. Главное – современные цифровые технологии реально спасают жизни и радикально повышают качество лечения людей. Мы убедились в этом на примере внедрения искусственного интеллекта в работу службы лучевой диагностики", – заявил Собянин.

Он напомнил, что анализируя снимки КТ, МРТ, маммографию или рентген, компьютерное зрение распознает 37 разных заболеваний, включая рак легких, пневмонию, остеопороз, ишемическую болезнь сердца, инсульт и другие.

Точность диагностики, по словам мэра, превышает 95%, причем часто ИИ выявляет патологию на максимально ранней стадии, когда она еще недоступна глазу врача.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что ИИ поможет столичным врачам определять патологии шейного отдела позвоночника. По словам заммэра, алгоритмы ИИ позволяют увеличить скорость диагностики указанных заболеваний. Врачи, опираясь на предоставленные данные, быстрее формируют заключение.